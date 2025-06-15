Regatas eliminó a Oberá y vuelve a las semifinales después de 8 temporadas

Con el peso de sus individualidades, Regatas superó a Oberá Tenis Club 81 a 79 y se clasificó para disputar las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25.

En la noche del sábado, en el estadio José Jorge Contte, Regatas tuvo un gran cierre para lograr el cuarto juego y definir la serie de cuartos de final 3 a 1.

En las semifinales, donde vuelve después de ocho años, Regatas enfrentará Instituto de Córdoba que definió su serie contra Riachuelo de La Rioja 3 a 1 al ganar el cuarto punto como visitante 86 a 61.

Dentro de un partido muy parejo, Regatas logró desnivelar en el cierre con la aparición de sus individualidades donde se destacaron Charles Thomas y Fabián Ramírez Barrios, con 19 puntos cada uno, e Iván Gramajo con 13.

En Oberá, se destacaron Enzo Filipetti con 20 y Agustín Barreiro con 12.

Las defensas y los pocos espacios para tirar fueron una constante en el primer tiempo.

Sin opciones de desequilibrar con la pelota cerca del aro, Regatas encontró los tiros abiertos (3) para poder anotar, mientras que la visita lastimó con sus internos Vorhees y Filippetti llegando desde la banca.

El 21 a 21 del cuarto inicial reflejó la paridad que mostró el juego.

La sequía ofensiva de Regatas se acentúo en el inicio de segundo parcial hasta que apareció Giletto para anotar.Oberá se apoyó en sus perímetros para cortar hacia el aro y sumar.En el final del capítulo, una falta antideportiva que le cobraron a Thomas le dio una ventaja de 4 a la visita que se redujo a uno gracias a un triple de Aguirre (39-40).En el tercer cuarto aparecieron por primera vez las transiciones por parte de Regatas, Thomas se hizo sentir cerca del aro y también llegaron los triples.Pese a mostrar todos esos recursos, la diferencia (66 a 62) no se pudo ampliar por la buena labor de Barreiro en la visita.Los últimos diez minutos fueron cambiantes. En el inicio, Regatas se escapó por cinco. El local estuvo más de tres minutos sin anotar y Oberá Tenis Club pasó a ganar por cinco.En la recta final, se intercalaron en el dominio del marcador y Regatas lo definió con triple de Gramajo y un libre de Ramírez Barrios.La última pelota del encuentro fue para la visita, pero la defensa correntina respondió de gran manera para abrochar el triunfo y el pasaje a las semifinales.

Quinto en La Boca

El quinto partido entre Boca Juniors y Ferro Carril Oeste se jugará este lunes desde las 22 en La Bombonerita.

Boca venció el viernes como visitante a Ferro 74 a 72, en un polémico final, por una falta no sancionada en una contra que favorecía al verdolaga.