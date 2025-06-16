Doble triunfo para Aguilar en Estados Unidos

El correntino Emanuel Aguilar fue protagonista central en la 5ª Fecha del Campeonato de Motociclismo ASRA de Estados Unidos que se concretó en Virginia.

Aguilar se impuso en las dos finales que se disputaron durante el fin de semana en la Categoría Superstock 1000 informó el periodista Jorge Piccolo.

El sábado 14, el correntino ganó la Race 1 en una gran carrera con el asiático Zhulin Vasily. La victoria de Aguilar por apenas por 112 milésimas. El tercer lugar del podio fue para Matt Spinak.

Mientras que el domingo 15, el piloto argentino rubricó lo alcanzado en la puesta a punto en pista pensando en lo que viene.

Aguilar se impuso en el Certamen de la American Superbike Racing Association con el objetivo puesto en la próxima fecha del MotoAmerica que se desarrollará en el mismo trazado donde compitió este fin de semana: en el Virginia International Speedway del 1° al 3 de agosto.

