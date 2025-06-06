Curupay se afirma en la segunda ubicación del Oficial de primera A

En el inicio de la décimo cuarta fecha, penúltima de la primera fase, del torneo Oficial de Primera División A, Curupay triunfó y se consolida en la segunda ubicación, Mburucuyá sumó tres puntos importantes, mientras que goleó Cambá Cuá.

Curupay superó este viernes a Ferroviario 2 a 1 con dos goles de Diego Monzón, Juan Martín Kuchack marcó el único tanto del verdolaga.

El maderero llegó a los 35 puntos y quedó a dos del líder, Mandiyú que recién jugará el miércoles 11 frente a Sacachispas.

Por su parte, con un gol de Héctor Duete, Mburucuyá superó a Boca Unidos 1 a 0 y sumó tres puntos vitales para alejarse del fondo de la tabla.

El equipo del interior, al igual que Ferroviario, sufrirá la quita de 12 puntos cuando finalice la primera etapa y hoy estarían en zona de promoción.

En tanto que Cambá Cuá no dejó dudas y goleó a Soberanía 4 a 0 con los goles de Emanuel Zalazar, Julio Sena, Bruno Lezcano y Diego Benítez.

También durante la jornada de viernes, Independiente y Talleres igualaron 1 a 1.

La fecha continuará este domingo con esta programación:

Cancha de Sportivo: 16.00 Sportivo vs. Huracán.

Cancha de Libertad: 16.00 Libertad vs. Empedrado.

Cancha de Huracán: 15.30 Invico vs. Lipton.

En tanto que para el miércoles 11, en cancha de Lipton desde las 19, Mandiyú enfrentará a Sacachispas.