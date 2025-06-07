Regatas cayó con Oberá en el inicio de los cuartos de final

Regatas Corrientes comenzó a transitar los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol con una derrota como visitante. Oberá Tenis Club (OTC), el segundo equipo de la fase regular, venció al Fantasma 75 a 65 en un partido que dominó prácticamente de principio a fin.

En Regatas, donde no jugó Andrés Jaime por lesión, se destacaron en la ofensiva Fabián Ramírez Barrios y Salvador Giletto con 15 puntos cada uno.

Mientras que en Oberá Tenis Club los principales goleadores fueron Agustín Brocal y Agustín Barreiro con 12 puntos cada uno.

Durante el primer tiempo el local manejó el ritmo del juego y tuvo el control, tomando once puntos (11-0) de ventaja en el primer cuarto y 12 en el segundo (43-41), todo a partir de un buen comienzo, apoyado en la defensa y buena efectividad.

Aunque Regatas, que inicialmente pasó más de cinco minutos sin anotar, reaccionó con un buen parcial (11-4) que incluyó tres triples (Lugo, Ramírez Barrios y Aguirre), para ponerse en juego antes que terminen los primeros diez minutos.

Incluso, con una conversión de Lugo en el inicio del segundo cuarto, Regatas pasó a comandar el marcador 20 a 19.

A OTC le costó anotar en ese momento del partido y el remero lo aprovechó, con Lugo como para destacar. Sin embargo, sobre el final del segundo cuarto el celeste volvió a jugar con fluidez y recuperó la ventaja, metido en el juego, con robos, recuperos y buenas apariciones de Quiroga, Conrradi y Barreiro.

En el tercer cuarto, OTC estiró la diferencia, fue creciendo hasta llegar a 20 puntos a falta de un minuto (62-42). Siguió con el control gracias a un sólido juego colectivo. Fue un parcial firme a partir de la defensa, recuperos, rebotes y fluidez ofensiva, negando casi toda variante del rival que solo anotó 13 puntos en los 10m (y 46 en 30m).

Los últimos diez minutos, Regatas reaccionó, con una seguidilla de tres triples, acortó la diferencia a la mitad. Pero los dirigidos por Fabio Demti no se puso nervioso y supo controlar la embestida de la visita. Controló la distancia en el tablero y llegó al cierre con ventaja.

Ahora, la serie continuará el lunes 9 desde las 21hs, nuevamente en el estadio Dr. Luis Augusto Derna.