El Club San Martín expresó su solidaridad con Regatas tras el derrumbe

Desde el Club San Martín de Corrientes expresaron este miércoles su más sincera solidaridad con el Club de Regatas Corrientes ante los lamentables hechos que afectaron su estadio de básquet, donde se desplomaron el techo y un muro en plena obra de remodelación.

En el comunicado, la institución destacó que, como entidad deportiva y social de la ciudad, se pone a disposición para colaborar en todo lo que esté a su alcance, reafirmando el compromiso con los valores de respeto, unidad y convivencia, que deben prevalecer en el deporte y la comunidad.

El Club San Martín también manifestó su apoyo a la dirigencia, socios, empleados y simpatizantes de Regatas, acompañándolos en este difícil momento y mostrando la solidaridad entre las instituciones deportivas de Corrientes.