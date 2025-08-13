¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Cámara de Diputados de Corrientes Refugios de Animales Sociedad Rural de Corrientes
CORRIENTES

El Club San Martín expresó su solidaridad con Regatas tras el derrumbe

El Club San Martín de Corrientes emitió un comunicado en apoyo al Club de Regatas, ofreciendo colaboración y acompañamiento tras el incidente ocurrido en las instalaciones deportivas del club ubicado en el Parque Mitre.

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 17:42

Desde el Club San Martín de Corrientes expresaron este miércoles  su más sincera solidaridad con el Club de Regatas Corrientes ante los lamentables hechos que afectaron su estadio de básquet, donde se desplomaron el techo y un muro en plena obra de remodelación.

En el comunicado, la institución destacó que, como entidad deportiva y social de la ciudad, se pone a disposición para colaborar en todo lo que esté a su alcance, reafirmando el compromiso con los valores de respeto, unidad y convivencia, que deben prevalecer en el deporte y la comunidad.

El Club San Martín también manifestó su apoyo a la dirigencia, socios, empleados y simpatizantes de Regatas, acompañándolos en este difícil momento y mostrando la solidaridad entre las instituciones deportivas de Corrientes.

