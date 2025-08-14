Sacachispas y Sportivo van por la clasificación a los cuartos de final

La última fecha (séptima) de la segunda fase del torneo Oficial de Primera División A se pondrá en marcha este viernes con la mirada puesta en la clasificación a los cuartos de final.

Sacachispas y Sportivo necesitan de al menos un empate para quedar entre los ocho mejores del certamen sin depender de otros resultados. En el caso de una derrota, deberán aguardar hasta el sábado para conocer su suerte en la competencia que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

Los dos equipos despedirán a Soberanía e Invico que descendieron y la próxima temporada deberán militar en la Primera B.

En cancha de Sportivo, Invico, que no ganó en toda la temporada, enfrentará a Sacachispas y en el estadio de Lipton, Soberanía enfrentará a Sportivo. Los dos cotejos darán inicio a las 14.

En otro partido atractivo de la la jornada, Ferroviario cerrará su participación en el Oficial enfrentando a Mandiyú, que ya se aseguró el número uno de la etapa.

Además, jugarán Libertad - Curupay y Huracán - Boca Unidos. La fecha se completará el sábado con el duelo destacado entre Lipton y Empedrado, en un duelo directo por un lugar en los cuartos de final.

Promoción

Las semifinales de la Promoción tendrán lugar este viernes. La disputarán los equipos que finalizaron del tercero al sexto lugar de la segunda etapa del Oficial de Primera B.

Los choques de este viernes serán: Rivadavia (tercero) vs. Villa Raquel (sexto) y San Marcos (cuarto) vs. San Jorge (quinto).

Esta instancia se disputará a un solo partido. En el caso de concluir empatados los 90 minutos, directamente se recurrirá a los tiros desde el punto del penal.

Los ganadores de las semifinales enfrentarán por un lugar en el círculo superior a Libertad y Talleres de la Primera A.

Programación

El programa de partidos se la séptima fecha, segunda fase, del Oficial de Primera División A y las semifinales de la Promoción es el siguiente:

Viernes 15

Cancha de Ferroviario: 16.00 Ferroviario vs. Mandiyú (1ra. A)

Cancha de Libertad: 14.00 Libertad vs. Curupay (1ra. A) y 16.00 Huracán vs. Boca Unidos (1ra. A).

Cancha de Sportivo: 14.00 Invico vs. Sacachispas (1ra. A) y 16.00 Rivadavia vs. Villa Raquel (1ra. B)

Cancha de Lipton: 14.00 Soberanía vs. Sportivo (1ra. A) y 16.00 San Marcos vs. San Jorge (1º B).

Sábado 16

Cancha de Lipton: 14.00 Talleres vs. Cambá Cuá (1º A) y 16.00 Lipton vs. Empedrado (1º A).

Cancha de Mburucuyá: 15.00 Mburucuyá vs. Independiente (1º A).