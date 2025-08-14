El Tala recibe a Atlético Saladas en el inicio del torneo Pre Federal

Con la disputa de dos encuentros se pondrá en marcha este viernes el Pre Federal 2025 de clubes de básquetbol en la provincia de Corrientes. El certamen reservado para equipos de primera división otorgará cuatro plazas al próximo Federal, tercera categoría del basquetbol profesional en el país.

Durante el fin de semana se jugará la primera fecha, que ser de partidos interzonales. La jornada del viernes contemplará dos partidos. En la capital provincial, El Tala recibirá la visita de Atlético Saladas, mientras que en Goya se medirán Unión y Amad de esa ciudad.

Mientras que para el sábado se programaron otros dos cotejos: Córdoba y Hércules de Capital, mientras que Español de Santa Lucía recibirá a Sportiva Esquinense.

La fecha se cerrará el domingo. En Curuzú Cuatía, se presentará el campeón defensor de la competencia, San Martín cuándo reciba al último subcampeón, San Lorenzo de Monte Caseros. En tanto que en Capital, Pingüinos se medirá ante Alvear.

Para la primera etapa del certamen que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes, los clubes participantes fueron divididos en dos grupos.

En la Zona A estarán tres capitalinos, Córdoba, El Tala y Pingüinos, además de Español de Santa Lucía, Unión de Goya y el campeón defensor, San Martín de Curuzú Cuatía. Mientras que en la Zona B competirán San Lorenzo de Monte Caseros, Sportiva de Esquina, AMAD de Goya, Atlético Saladas y los capitalinos de Alvear y Hércules.

En esta primera fase, los equipos se enfrentarán todos contra todos, a dos ruedas y con una fecha interzonal en cada una. Los cuatro mejores de cada zona clasificarán a los cuartos de final que se jugarán al mejor de tres partidos cada serie.

Los ganadores avanzarán al Final Four y además lograrán el boleto para el próximo Federal.

Programa

El detalle de partidos de la primera fecha es el siguiente:

Viernes 15: 21,30 El Tala vs. Atlético Saladas y Unió de Goya vs. Amad.

Sábado 16: 21,00 Córdoba vs. Hércules y Español de Santa Lucía vs. Sportiva Esquinense.

Domingo 17: 20,00 San Martín de Curuzú Cuatiá vs. San Lorenzo de Monte Caseros y 21.00 Pingüinos vs. Alvear.