En Regatas se evalúan daños y aguarda habilitación parcial del club

El Club de Regatas Corrientes continuará cerrado totalmente, mientras avanzan con las evaluaciones de la zona afectada por el desplome del techo en la cancha de básquetbol.

El tránsito vehicular en el parque Mitre también se canceló para permitir el ingreso y trabajo una grúa de gran porte que procederá a la demolición de la zona afectada, una vez que así lo autoricen las autoridades.

“La dirigencia indicó que la zona afectada permanecerá cerrada hasta que concluyan todas las evaluaciones y tareas necesarias, y que las actividades se retomarán únicamente con la autorización de los organismos de seguridad”, señala el comunicado que dio a conocer este viernes el club de Regatas.

Desde muy temprano, frente al club, se comenzó con la poda de algunos árboles para permitir el ingreso de una grúa de gran porte que procederá con la demolición total del techo y la pared afectada por el derrumbe el jueves, una vez que las autoridades lo permitan.

Peritos avanzan en la investigación sobre las causas que provocaron que el techo del estadio José Jorge Contte y el muro del mismo que daba sobre el parque Mitre se desplomen.

“La zona afectada quedará cerrada hasta finalizar todas las tareas y evaluaciones correspondientes”, agrega el informe de la entidad.

“Priorizando siempre la seguridad de todas las personas que forman parte de nuestro querido club, estamos a la espera de la correspondiente autorización de los organismos de seguridad para que se pueda retomar la actividad. En breve les estaremos avisando para volver a disfrutar de nuestra casa y retomar las actividades deportivas y sociales, gracias por la paciencia”, agrega.

Además, adelanta la nota de prensa que “ya estamos trabajando junto a especialistas para poder arrancar con la obra y volver a tener nuestro estadio en condiciones lo antes posible”.

El comunicado relata que “Debido a los trabajos que se estaban realizando en el techo del estadio cedió su estructura. Como se había establecido un perímetro como medida de seguridad mientras se realizaban los arreglos, y como el personal que realizaba el trabajo lo hacía con las medidas reglamentarias adecuadas, no hubo que lamentar ningún herid”.