Ignacio Espínola Serial compite en Asunción

Llegó el turno del taekwondo en los II Juegos Panamericanos Junior y el correntino Ignacio Espínola Serial será el primer argentino en salir a competir.

Argentina se presenta en Asunción, Paraguay, con tres atletas. Además, del correntino, combatirán, pero recién el sábado, Brenda Ruiz Diaz de Santa Fe en los -67kg y el mendocino Mateo de Leo en -80kg.

Espínola Serial competirá en -58 kg. y en su primera lucha, por los cuartos de final, enfrentará al chileno Áaron Contreras Dávalos. El combate está programado para las 9.30 en el Polideportivo de Deportes Urbanos de la capital paraguaya.

En el pesaje de este jueves, Espínola Serial dio 57.400 kilogramos y quedó habilitado para la primera jornada de taekwondo que tendrá los Panamericanos.

En el caso de superar su pelea frente al chileno, Espínola Serial avanzará a las semifinales en la lucha por las medallas.

El correntino de 17 años llega con una buena preparación para los Juegos Junior. En las últimas semanas estuvo en México, en un Centro de Alto Rendimiento, entrenando junto a atletas de otros países.

Logró su clasificación en los Pan Am Series Sub 22, cuya fase final se realizó en Querétaro, México, durante el pasado mes de abril.

El varias veces campeón argentino, también compitió en el plano internacional pero no solamente en su categoría, también lo hizo en la división absoluta para sumar rodaje y experiencia.

“Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro alumno y atleta Ignacio Espínola Serial que este viernes saldrá a representar la celeste y blanca en los Juegos Panamericanos sub 22”, publicó en su cuenta de Instagram el Team Crismanich.