Bordón participa de la Copa Latina con la selección Argentina

Luego del amistoso en Bologna ante Italia (derrota por 84 a 72), el seleccionado argentino de básquetbol viajó a Panamá. Allí disputará desde este domingo hasta el martes 19 la Copa Latina, un cuadrangular amistoso ante los locales, Uruguay y Brasil como cierre de la puesta a punto para la AmeriCup 2025.

El plantel albiceleste se presentará en Panamá con 14 jugadores pero serán 12 los que viajarán a Nicaragua para disputar la AmeriCup desde el viernes 22.

El base correntio Dylan Bordón se mantiene dentro de los jugadores que trabaja con el equipo argentino bajo la conducción de Pablo Prigioni.

Bordón sumó minutos en todos los partidos amistosos que disputó Argentina en España e Italia como parte de la preparación para la AmeriCup.

En su puesto, el correntino de 21 años y nuevo jugador de Laguna Tenerife en España, compite con José Vildoza y Juan Ignacio Marcos.

La Copa Latina dará inicio este domingo. Argentina debutará frente a Panamás. El lunes 18 enfrentará a Brasil y el martes 19 jugará contra Uruguay.

El plantel argentino que viajó a Panamá está compuesto por estos jugadores: Lee Aaliya, Juan Bocca, Dylan Bordón, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Gonzalo Corbalán, Juan Fernández, Bautista Lugarini, Juan Ignacio Marcos, Alex Negrete, Santiago Trouet, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza.

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 18:40hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs) cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs). La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sport.