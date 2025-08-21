Regresan los campeones en una velada especial

Este viernes a partir de las 21,30 vuelven los ex campeones que dio el boxeo de Corrientes, en su época dorada, en un espectáculo boxístico único a realizarse en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral.

El Regreso de los Campeones, episodio 4, es organizado por el campeón Mundo Latino “Pamperito” Román y será una experiencia que fusiona el deporte, emoción y puesta en escena para brindar un show pugilístico sin precedentes en el Nordeste para evocar la nostalgia de aquellos grandes combates.

“Después de 25 años vuelvo al Casino”, rememoró “Pamperito” al contar lo que significa la velada que se vivirá este viernes.

La pelea de fondo será profesional a 4 rounds de 3x1, entre el correntino Héctor Fernández y el chaqueño Carlos Gómez Remotti, en categoría super ligero.

Habrá 8 combates preliminares entre boxeadores de distintos gimnasios de nuestra ciudad que comienzan a participar en esta disciplina.

Un combate de boxeo femenino entre Brisa Oviedo y Mara Quiroga, a 3 rounds. Como complemento habrá un show musical sorpresa, un ensamble sinfónico, en el cual cantará la conocida Lorena Larrea.

A eso se le suma el match académico, exhibición, entre los últimos campeones que dio Corrientes, Eduardo “Pamperito” Román y Esteban “Cañón” Fleita, destacados púgiles de la época dorada del boxeo correntino.

“Vamos a realizar tres minutos de pura acción. Usamos los guantes de entrenamientos pero es una pelea como cualquier otra. Además, con Fleita se creó una pequeña rivalidad de nuestra época de profesionales”, sostuvo Román.

En el pesaje de los boxeadores realizado este jueves por la mañana luego de la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Deportes del Barrio Ferré, los protagonistas de la pelea de fondo acusaron en la balanza el mismo peso: 66 Kg. lo cual los encuadra en la categoría super ligero.

Están dadas todas las condiciones para presenciar una velada boxística inolvidable en un lugar especial.

Las entradas se pueden conseguir de manera anticipada con un precio especial: general $6.000 y ring side $10.000. Los interesados en adquirirlas se deben comunicar al celular 0379 - 154215345.

En la sede del evento, los precios variarán.

Colaboración: Francisco Villagrán.