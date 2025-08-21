“Papá murió ahogado en un zanjón culpa de la droga”, aseguró el hijo de Nazareno Romero

Luego de cuatro días de intensa búsqueda apareció muerto Nazareno Romero (47) en un zanjón que bordea el casco urbano de Paso de la Patria. Fueron los Bomberos Voluntarios de esa localidad que encontraron el cadáver cuando realizaban un relevamiento del caudal de agua del Arroyo Guajó.

Atento a las numerosas versiones, un hijo del fallecido habló en nombre de la familia y reveló que “en resumidas cuentas fue por la droga, se pasó de mambo con eso”, aseguró y añadió que por ese motivo “el día de la tormenta terminó cayendo en un canal de desagote que lo arrastró hacia donde estaba. No tenía rastro de nada, golpes, ninguna marca que lo hayan agarrado en ningún lado, que lo hayan forzado a ahogarse. Así que la investigación que van a hacer a partir de eso tengo entendido”, según menciona en un audio facilitado a El Litoral por el periodista local Pedro Barboza.

Remarcó que. O sea que por sus propios medios, en su estado de locura por el tema de la droga, terminó cayendo en el canal donde lo encontraron”.“Según el forense, lo más probable del hecho de estar desnudo fue totalmente por la droga, en el estado de intoxicación.”, expresó.Volvió a insistir:En otro orden de cosas, admitió que la investigación policial avanzará por el hecho de por donde vino la sustancia y la reconstrucción de los hechos de los días anteriores al deceso.“Se va a rastrear de dónde vino, lo que consumió”, puntualizó.El caso de Nazareno Romero causó gran movilización, ya que su desaparición misteriosa se dio en medio de las actividades por el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado y el hallazgo del cuerpo, y la autopsia clarificaron el trágico desenlace.