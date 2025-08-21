Actividad reducida en el Oficial por el debut de Capital en la Copa País

La selección de la Liga Correntina de Fútbol debutará este domingo en la Copa País y por eso la actividad del torneo Oficial de primera división en la capital provincial estará reducida.

El sábado se jugarán las promociones, mientras que los cruces de cuartos de final, caminó al título del Oficial 2025, deberán esperar.

El seleccionado capitalino recibirá el domingo a su par de Oeste Chaqueño en el partido de ida de la etapa Regional en la zona Litoral Norte de la Copa País que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

El partido se programó en cancha de Boca Unidos, desde las 15.30, con el arbitraje de Daniel Miño de Bella Vista.

En principio, la revancha está programada para el domingo 31 en Villa Angela, Chaco, desde las 16.

El seleccionado de la Liga Correntina tiene como entrenador a Diego Pérez en en la última semana realizó algunos cambios en el plantel que viene trabajando hace tres semanas.

La lista final quedó compuesta con estos jugadores: Nahuel Vallejos (Cambá Cuá); Nahuel Aguilar (Curupay); Rodrigo Espíndola (Sacachispas); Facundo Lallana (Mandiyú); Yohan Báez (Curupay); Cristian Chuquiruna (Independiente); Matías Rojas Marinilli (Boca Unidos); Ignacio Méndez (Boca Unidos); Elías González (Mandiyú); Hernán Valenzuela (Mandiyú); Enzo Quevedo (Independiente) y Martín Araya (Lipton).

También están Diego Valenzuela (Ferroviario); Gonzalo González (Mandiyú); Gabriel Acosta (Lipton); Gonzalo Ramírez (Sacachispas); Juan González (Deportivo Empedrado); Hugo Lugo (Huracán Corrientes); Guillermo Barreto (Mandiyú); Germán Strillevsky (Deportivo Empedrado); Juan Leguizamón (Independiente); Mario Caran (Huracán Corrientes); Héctor Duete (Mburucuyá); Erivaldo De Souza (San Jorge); y Gustavo Ojeda (Mandiyú).

A estos jugadores se suman varios juveniles.

En la otra llave de la fase regional se medirán la Liga Formoseña y la Liga de Eldorado. El partido de ida se jugarán el miércoles 27, desde las 15, en cancha de Sol de América de Formosa.

Promociones

El torneo Oficial de primera división en la Liga Correntina de fútbol tendrá actividad reducida este fin de semana y el sábado se jugarán las promociones.

En cancha de Lipton, desde las 16, Talleres enfrentará a San Marcos, mientras que a partir de las 18.30 en cancha de Ferroviario se medirán Libertad de Villa Raquel.

Si al cabo de los noventa minutos hay empate, se recurrirá directamente a los tiros del penal para definir un ganador.

El vencedor en cada juego, en la temporada 2026, jugará en la Primera A y el perdedor militará en la B.

Los cruces de cuartos de final deberán esperar por el compromiso de la selección de la Liga en la Copa País.

Los cruces de cuartos de final quedaron determinados de esta forma: Mandiyú vs. Sacachispas, Curupay vs. Deportivo Empedrado, Cambá Cuá vs. Sportivo Corrientes y Boca Unidos vs. Independiente.