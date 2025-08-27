Copa Sudamericana: Gindetti pidió que le den los puntos a Independiente

Néstor Grindetti se refirió al fallo que la Conmebol debe dar en relación al partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. “Deberían darnos los puntos”, afirmó el presidente del Rojo en declaraciones exclusivas a Sportia.

El máximo dirigente del conjunto de Avellaneda, que al mediodía había leído de manera pública un comunicado para dar a conocer el descargo del club, destacó que “se hizo todo lo que había que hacer”. Además, responsabilizó a los simpatizantes visitantes y agregó: “Somos las víctimas y no los victimarios”.

Con respecto a lo sucedido el miércoles pasado, Grindetti fue contundente. “Está claro que hubo una intencionalidad premeditada por parte de los hinchas de Universidad de Chile de venir a bardearla, a pudrirla toda. Este fue el motivo por el cual el partido se canceló. Mucho antes de lo que sucedió luego”, manifestó.

El presidente de Independiente se desligó del compromiso como institución organizadora y explicó que “a quién en su sano juicio se le puede ocurrir tirar un inodoro entero hacia abajo que le puede matar a alguien”. En tanto, añadió: “Es de una irracionalidad tan grande que no quiero eludir mi responsabilidad, pero hay un punto en el que cuesta aceptar que tengamos que pedir disculpas”.

A la espera del fallo, Grindetti se mostró optimista y pidió esperar la resolución antes de anunciar los pasos a seguir. “En las reglas de Conmebol consta que el que comienza el lío es el que debe ser castigado, por lo que espero que sea favorable. Si no llega a ser así, se me sumará una sensación de frustración por una injusticia a la mezcla de bronca y dolor que ya siento por lo sucedido. En ese caso veremos cómo actuar”, expresó.

El ataque de los barras de Independiente a los de Universidad de Chile

“Nadie les abrió los portones, los rompieron”, declaró el presidente del Rojo con mucha sorpresa cuando le consultaron por la facilidad que tuvieron los agresores para cambiar pasar de una tribuna a otra. Finalmente, concluyó: “Esos no son hinchas, son vándalos con la camiseta de nuestro equipo. Los vamos a identificar y los echaremos”.