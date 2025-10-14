¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Corrientes narcotráfico Taragüí Rock
Municipalidad de Corrientes narcotráfico Taragüí Rock
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 14 de octubre de 2025

Por El Litoral

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 07:06

Corrientes: murió el joven que estaba internado en Goya tras ser apuñalado

Paro nacional docente: los sindicatos ratificaron la medida de fuerza y este martes no habrá clases

Eduardo Tassano inaugurará la plaza del Mercosur: qué obras se realizaron en el espacio público

La Justicia de Corrientes ordenó la detención de acusado de fotografiar menor por debajo de la falda

Milei confirmó que el Gobierno busca construir el segundo puente Chaco–Corrientes con inversión privada

Relación conflictiva y dudas rodean la caída de una mujer desde un balcón en Corrientes

Carnaval de Corrientes: “El título de Gualeguaychú es una jugada política”

Secuestran en Corrientes un auto implicado en robos con inhibidores en el estacionamiento de un supermercado

La jueza Pozzer Penzo denuncia hostigamiento de la Uejn y de Julio Piumato

Chaco: hallaron sin vida a Gabriela Barrios en un pozo negro en la casa del principal sospechoso

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD