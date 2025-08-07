Balón de oro 2025: dónde y cuándo es la entrega de premios

Tras conocerse a los nominados al Balón de Oro 2025 también se supo cuándo y dónde se llevará a cabo la ceremonia para conocer a todos los ganadores de los premios de la temporada 2024/2025.

En la ceremonia del Balón de Oro 2025, que organiza la revista France Football, también se entregará los galardones correspondientes tanto en el masculino como en el femenino al premio Kopa, Yashin, Ger Müller, Johan Cruyff, los dos mejores clubes del año y el trofeo Sócrates.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister están entre los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister son los dos argentinos que están entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2025.

Los dos campeones del mundo tendrán una complicada pelea por el premio ante jugadores de PSG, Barcelona, Real Madrid, entre otros.

Lautaro, el máximo goleador de Inter en la temporada, fue finalista de la Uefa Champions League 2024/2025 en la que perdieron frente a PSG. Además quedaron en la segunda posición de la Serie A y fueron eliminados en semis de la Copa Italia.

Por otro lado, Mac Allister se consagró campeón de la Premier League por primera vez con Liverpool. En la Champions quedó eliminado en octavos de final frente a los futuros campeones y en la FA Cup se despidieron sorpresivamente en la tercera ronda.

Tanto el delantero como el mediocampista fueron campeones de la Copa América 2024 y fueron claves en las Eliminatorias para clasificar a la Selección Argentina a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez quedó entre los nominados al premio Yashin como mejor arquero de la temporada 2024/25. En 2024 fue el ganador del trofeo.

Los nominados al Balón de Oro 2025

Cuándo es el Balón de Oro 2025: fecha, hora y TV en vivo

La ceremonia del Balón de Oro 2025 será en París el lunes 22 de septiembre. La revista France Football entregará 13 premios, entre los que estarán los sucesores de los españoles Rodri, como Balón de Oro masculino, y de Aitana Bonmati en el femenino. Se podrá ver la entrega de premios en vivo por Disney+ Plan Premium.

Espn