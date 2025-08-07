Clausura 2025: San Lorenzo y Estudiantes serán los protagonistas de este jueves

Tras un fin de semana sin actividad, vuelve a rodar la pelota en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 con la disputa de la cuarta jornada de competencia. Tras el título de Platense en el Apertura, los 30 equipos luchan por levantar un nuevo trofeo, pero también será un torneo clave porque se definirán los clasificados a las copas internacionales y los dos descensos. Repasá todo lo que tenés que saber sobre la fecha 4.

El telón se abrirá este jueves, con el duelo entre Godoy Cruz y Gimnasia en Mendoza. Más tarde, San Lorenzo recibe a Vélez en el Nuevo Gasómetro y la jornada se cierra con el duelo entre Estudiantes e Independiente Rivadavia en La Plata.

Al día siguiente continúa la acción con otros tres partidos: Tigre recibe a Huracán en Victoria, Newell's será local de Central Córdoba y Lanús enfrentará a Talleres en La Fortaleza.

El sábado es día de clásicos. Más allá de que abren la jornada Sarmiento y San Martín de San Juan en un duelo clave por el descenso, los platos fuertes estarán a las 16.30 y a las 18.30. En primer lugar, Boca recibe a Racing en La Bombonera y, más tarde, a pocos kilómetros de distancia, Independiente será local de River. Cierran el día Atlético Tucumán vs. Rosario Central y Belgrano vs. Banfield.

El domingo continúa la acción con tres partidos. Barracas Central recibe a Aldosivi en su remodelado Claudio Chiqui Tapia; Instituto será local de Platense en Córdoba y cierran la fecha Argentinos y Unión en La Paternal. El lunes, Defensa y Justicia y Riestra cerrarán la fecha con el interzonal.

Así se jugará la fecha 4 del Torneo Clausura

Jueves 7 de agosto

17.00 - Godoy Cruz vs. Gimnasia (Zona B)

19.00 - San Lorenzo vs. Vélez (Zona B)

21.00 - Estudiantes vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

Viernes 8 de agosto

19.00 - Tigre vs. Huracán (Zona A)

21.00 - Newell's vs. Central Córdoba (Zona A)

21.15 - Lanús vs. Talleres (Zona B)

Sábado 9 de agosto

14.30 - San Martín de San Juan vs. Sarmiento (Zona B)

16.30 - Boca vs. Racing (Zona A)

18.30 - Independiente vs. River (Zona B)

20.45 - Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B)

20.45 - Belgrano vs. Banfield (Zona A)

Domingo 10 de agosto

15.00 - Barracas Central vs. Aldosivi (Zona A)

17.00 - Instituto vs. Platense (Zona B)

20.00 - Argentinos vs. Unión (Zona B)

Lunes 11 de agosto

19.00 - Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (Interzonal)

TyC Sports