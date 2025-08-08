Midón se despidió de Alemania y viaja a Bulgaria

El tenista correntino Lautaro Midón cerró su segunda semana en Alemania y ahora viajará hasta Bulgaria para continuar con su gira por el circuito ATP Challenger.

Midón (274 en el ránking profesional) cayó este viernes frente al austríaco Jurij Rodionov (184°) por los cuartos de final del Challenger de Bonn, Alemania, por 7-6 (2) y 6-1.

El partido se extendió durante 1 hora y 27 minutos, se disputó en la cancha principal del Bonner Tennis- und Hockeyvereins y correspondió al CH de categoría 75.

En el 2025, Midón llegó en seis oportunidades a los cuartos de final de un challenger. La única vez que pudo superar esta instancia fue en Santa Fe, Argentina, donde fue finalista.

Con esta derrota en Bonn, Midón concluyó su paso por Alemania en el inicio de su gira 2025 por Europa. La semana anterior, en el CH de Hagen, también en suelo alemán, el correntino de 21 años había perdido en primera ronda.

Ahora, aparece inscripto para el Chellenger de Sofía 1, un certamen de categoría 50 dentro del circuito ATP Challenger. En la Genesis Trading Cup, que se juega sobre polvo de ladrillo, Midón aparece como octavo preclasificado.