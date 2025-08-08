Regatas sacude el mercado: contrató a Chiarini y espera por Gallizi

Regatas Corrientes apuesta fuerte y sacudió el mercado de pases de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La entidad correntina informó la contratación de Mateo Chiarini y se espera la oficialización para la vuelta de Tayavek Gallizi.

Con la contratación de dos campeones de la Liga, la entidad correntina se posiciona como uno de los equipos que partirán como favoritos en la competencia nacional y en la Liga Sudamericana, el primer objetivo de la temporada.

Chiarini, escolta de 26 años (4 de septiembre de 1998) retornará a la Argentina para jugar en la entidad del parque Mitre.

El jugador cordobés llega proveniente del Pallacanestro Montecatini de Italia, en donde disputó 29 partidos con promedios de 13.1 puntos, 3.1 rebotes y 1.8 asistencias en 27 minutos de juego.

El escolta comenzó a jugar al básquet en Matienzo, también pasó por Unión Eléctrica antes de sumarse a la cantera de Atenas y luego paso a jugar en Instituto durante tres temporadas, resultando campeón de la LNB en la temporada 2021/22. En 2023 dejó el país para jugar en Europa, más precisamente en la Serie B de Italia donde defendió los colores de Pielle Livorno.

Ahora el objetivo es completar la plantilla con la vuelta de Gallizi. El pivote están en un proceso de recuperación de una lesión de rodilla y de no mediar inconvenientes con los estudios médicos que presentó en Regatas, será nuevamente jugador del fantasma.El pivote santafesino de 32 años jugó en Regatas durante tres temporadas. Fue campeón de la Liga Nacional con Instituto y ganó la Basketball Champions League Américas con Quimsa.Además, fue integrante de la selección Argentina que logró el subcampeonato en el Mundial de China 2019.Gallizi estaba jugando en Flamengo donde sufrió la rotura parcial del tendón de la rodilla. Fue operado y está en pleno proceso de recuperación. Se espera que en septiembre ya pueda volver a jugar.El plantel de Regatas que tendrá como entrenador a Juan Manuel Vargas ya contaba con Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Iván Gramajo, Sebastián Lugo, Juan Pablo Corbalán, Luis Santos (República Dominicana), Francisco Ferraro y Juan Larraza.