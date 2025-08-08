Sportivo ganó un partido clave y Sacachispas ingresó al top 8

Con triunfos claves, para diferentes objetivos, de Sportivo, Sacachispas y Ferroviario se puso en marcha este viernes la sexta, penúltima fecha de la segunda etapa, del torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

Sportivo le ganó el clásico a Lipton 2 a 1, lo superó en la tabla de posiciones y lo sacó del selecto grupo de ochos equipos que disputarán los cuartos de final.

En el duelo directo por mantenerse en zona de clasificación, Sportivo sacó a relucir su garra y oportunismo para quedarse con tres puntos vitales.

A los 33 minutos del primer tiempo, el Albiverde se quedó con un jugador menos por la expulsión de Franco López.

En el inicio del complemento, al minuto, un remate de Alan Vallejos se desvió en un rival y descolocó al arquero de Lipton para establecer el 1 a 0.

La segunda conquista llegó a los 40 minutos cuando Julián Silva definió una perfecta contra para sellar el triunfo.

Lucas Unali, en contra de su valla, le dio el triunfo a Sacachispas sobre Huracán 1 a 0 que le permitió meterse en zona de clasificación cuando resta una fecha.

Por su parte, el azulgrana, quedó sin posibilidades de acceder al grupo de los ocho.

Además, Ferroviario superó agónicamente a Independiente 2 a 1 y evitó la Promoción.

Diego Valenzuela adelantó a Ferroviario, empató para le rojo Facundo Benítez y en tiempo adiciona, Francisco Aguirre le dio el triunfo a Ferroviario.

Con este marcador, Talleres y Libertad deberán jugar la Promoción con los equipos que clasifiquen en la Primera B.

Además, Mburucuyá superó a Empedrado 1 a 0 con gol de Héctor Duete y le impidió asegurarse un lugar en los cuartos de final.

En tanto que Mandiyú venció a Soberanía 3 a 0 y se aseguró el primer lugar de la etapa. Gonzalo González (2) y Facundo Lallana marcaron los goles del Albo.

La jornada de viernes también mostró la goleada de Curupay sobre Soberanía 6 a 0 con los goles de Antonio Báez, Carlos Báez, José Escalante, Agustín Ojeda, Nicolás Segovia y Matías Segovia, en contra de su valla.

La penúltima fecha de la fase Definición se completará este sábado con dos partidos en cancha de Boca Unidos.

Cambá Cuá enfrentará a Libertad y Boca Unidos hará lo propio con Talleres.

Con los resultados del viernes, Cambá Cuá y Boca Unidos clasificaron a los cuartos de final.

Para hoy

El programa de partidos para este sábado en cancha de Boca Unidos es el siguiente: 13.30 Boca Unidos vs. Talleres y 15.30 Cambá Cuá vs. Libertad.