Córdoba y Regatas definirán la Copa Chaco - Corrientes

La Copa Chaco - Corrientes 2025 de básquetbol tendrá una final correntina. Este domingo, desde las 21.30, en el estadio Mariano Andino Igarzabal de la capital provincial, Córdoba recibirá a Regatas.

Será el único juego que se disputará en la cancha ubicada en Catamarca y San Martín, dado que se resolvió no llevar adelante la definición por el tercer puesto.

Córdoba clasificó a la final gracias a su triunfo frente a Regatas Resistencia 81 a 72 en una de las semifinales que se disputó el viernes.

El encuentro fue parejo y cambiante en el marcador. Después de un inicio impreciso, los dos equipos mejoraron la efectividad y recién en el complemento, el elenco correntino pudo definir el pleito a su favor.

Valentino Yordan con 19 puntos y Emilio Vallejos con 18 fueron los principales goleadores en Córdoba que se prepara para el Pre Federal de Corrientes.

Por su parte, Regatas Corrientes venció en la otra semifinal a Hindú Club 91 a 41 en un partido sin equivalencias. Al finalizar el primer cuarto, el equipo correntino ya ganaba 25 a 13.

El Fantasma se hizo fuerte desde la defensa, tuvo variantes para anotar y tomó rápidamente una distancia que le permitió controlar el resto del encuentro.

El certamen, reservado para equipos de primera división, es organizado en forma conjunta por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) y por la Asociación de Básquetbol de Resistencia (ABR).

Los cuartos de final se disputaron el último miércoles. En Corrientes, Regatas Resistencia superó a San Martín 82 a 81 y Regatas Corrientes hizo lo propio con Don Orione de Barranqueras 96 a 81.

Mientras que en Resistencia, Córdoba eliminó a Villa San Martín 71 a 55 e Hindú Club derrotó a Colón 82 a 68