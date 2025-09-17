Un motociclista murió tras chocar contra un caballo en el interior de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el martes se produjo un accidente en la Isla Apipé Grande, localidad de San Antonio, donde un hombre murió luego de impactar su motocicleta contra un caballo.

El hecho ocurrió en la noche del martes sobre calle N° 5 y N° 22 del mencionado lugar, donde un hombre de apellido Salgado de 58 años, quien iba a bordo de una motocicleta marca Gilera, modelo Smart de 110cc, impactó contra un caballo.

Como consecuencia del choque, Salgado sufrió graves lesiones que provocaron su muerte en el lugar.

Efectivos policiales realizaron las diligencias pertinentes en el sitio, para luego continuar los trámites de rigor en la dependencia correspondiente.