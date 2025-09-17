La Academia anunció sus 4 películas preseleccionadas para los Premios Oscar y Goya

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina ha revelado los filmes preseleccionados que competirán para representar al país en los Premios Óscar y los Premios Goya. En un nuevo formato de selección, la Academia eligió cuatro películas para cada categoría.

El anuncio final se hará en un evento el miércoles 24 de septiembre, donde la actriz Graciela Borges será la encargada de abrir el sobre con el resultado. La Academia de Hollywood y la de Cine de España tendrán sus propios premios para las películas elegidas.

Las películas preseleccionadas para el Premio Óscar son: Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado; La Mujer de la Fila; Belén y Homo Argentum. Para el Premio Goya, los preseleccionados son: La Mujer de la Fila, Gatillero, Homo Argentum y Belén, la nueva historia creada por Dolores Fonzi.

Esta nueva forma de selección busca dar a las películas nominadas un mayor reconocimiento. El evento, que se realizará en Buenos Aires, tendrá un cóctel de bienvenida y será exclusivo para representantes del sector audiovisual.

En tanto, en lo que respecta a los films, para ser consideradas, las películas debían haber sido estrenadas o tener previsto su estreno en cines entre el 1° de noviembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

