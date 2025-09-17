El descargo de Agustín Franzoni tras sus repudiables dichos sobre vídeos íntimos con su ex

El influencer causó un gran revuelo en las redes sociales por el polémico comentario que hizo sobre su ex pareja.

Agustín Franzoni, influencer que causó mucha polémica tras su separación de Flor Jazmín Peña, volvió a ser el centro de las críticas tras asegurar que guarda videos íntimos de sus exnovias, por si “mañana valen una fortuna”. Sin dudas, esto generó un gran revuelo y el malestar de los usuarios en las redes sociales se hizo notar.

Todo el problema se generó en Circuito Cerrado, del streaming La Casa, donde todos los integrantes comenzaron un juego sobre situaciones con sus exparejas y si las harían o las siguen haciendo. Una de las consignas fue "Guardar fotos íntimas de tu ex", a lo que las mujeres levantaron el cartel rojo, mientras que los hombres el verde. Esto sorprendió a sus compañeras, y Franzoni decidió defenderse, exponiendo que aún mantenía contenido, ya que podrían tener valor en un futuro.

"Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria", lanzó entre risas. El resto de sus compañeros quedaron sorprendidos y Chopa reaccionó con firmeza: "Yo me separo y te denuncio". Si bien Franzoni no expresó que la persona a la que pertenece el material sea Flor Jazmín, todos se lo atribuyeron, ya que se habían dado a conocer situaciones similares una vez que la pareja se terminó.

Ante esto, los usuarios de las redes sociales lo repudiaron al respecto, y muchos recordaron las cancelaciones anteriores del bailarín por diferentes dichos contra la bailarina.

El polémico descargo de Agustín Franzoni

Después de tanta repercusión por sus polémicos dichos, Agustín Franzoni salió al aire en su programa de streaming e hizo un descargo para aclarar todo lo que sucedió, aunque la gente no le creyó y siguió dejando duros comentarios.

"Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma", comenzó diciendo.

"Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire", concluyó su descargo.

FUENTE: minutouno.com