Lautaro Midón quedó eliminado en Córdoba y Sofía Meabe en Luján

Una jornada negativa tuvieron este jueves los tenistas correntinos en diferentes competencias internacionales. Lautaro Midón quedó eliminado en el Challenger de Villa María, Córdoba, en tanto que Sofía Meabe tuvo la misma suerte en el el W15 de Luján, Buenos Aires.

Midón en Córdoba

Por los octavos de final del Challenger de Villa María, Córdoba, Lautaro Midón (262 en el ránking de la ATP) cayó este jueves frente a Mariano Kestelboim (436) por 2-6, 6-3 y 6-3.

El duelo entre argentinos que se disputó en una de las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club de Villa María se extendió durante 2 horas y 45 minutos.

El encuentro fue cambiante, Midón se llevó el primer set, perdió el segundo y en el inicio del tercero había sacado una ventaja de 2 a 0 pero no pudo tener regularidad en su saque.

En el presente año, los argentino se enfrentaron en cuatro oportunidades con dos triunfos para cada jugador.

En Villa María, Midón (21 años) había debutado con una resonante victoria frente al segundo preclasificado y 124 del mundo, el boliviano Hugo Delien por 6-0, 2-6 y 6-3.

En el certamen cordobés que forma del ATP Challenger Tour, el correntino Carlos María Zárate (966) jugó por primera vez un cuadro principal en esta categoría de campeonato.

El juvenil de 20 años superó la clasificación, en la segunda ronda venció a su comprovinciano, Ignacio Monzón, y cayó en la ronda inicial del cuadro frente al chileno Matías Soto (287) por 6-4 y 7-5.

La próxima semana, los correntinos estarán presentes en el Challenger de Buenos Aires. Midón ingresará directamente al cuadro principal, Monzón jugará la clasificación y Zárate espera algunas bajas o una invitación para estar en la qualy.

Meabe en Luján

La correntina Sofía Meabe (17 años) avanzó hasta la segunda ronda del W15 Ciudad de Luján, Buenos Aires.

Este jueves, por la segunda ronda del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, Meabe (1371 en el ránking de la WTA) cayó frente a la primera preclasificada, la también argentina Jazmín Ortenzi (288) por 6-0 y 6-2.

Meabe, todavía en edad de junior, decidió participar en este certamen del circuito profesional. En la clasificación pasó sin jugar la primera ronda al estar sexta preclasificada. En la segunda ronda superó a la argentina Mora Carrocera por 3-6, 6-2 y 12-10. En tanto que en la tercera ronda eliminó a la chilena Florencia Massardo Brain por 6-0 y 6-1.

Mientras que en la primera ronda, venció a Serena Pereyra Giubbani por 6-4 y 6-3.