Se realizarán las primeras Jornadas de Derecho de las Familias

El Colegio de Abogados Corrientes realizará las primeras Jornadas de Derecho de las Familias.

Las actividades se desarrollarán el 19 y 20 de septiembre, en la Facultad de Derecho de la Unne y se podrá participar de forma presencial y virtual.

"Contaremos con la presencia de la reconocida Dra. Marisa Herrera, quien brindará la conferencia inaugural y compartirá su mirada sobre la evolución de la jurisprudencia a 10 años del Código Civil y Comercial", señalaron.

Para inscribirse se debe rellenar el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjzkedr60EKKAEd78_-c4gdeiRTZTaEa4si_rIyLJ3IZceRQ/viewform?usp=header