Recuperaron 12 caballos tras una denuncia por abigeato en Corrientes

Un total de 12 caballos fueron recuperados por la Policía en diversos operativos que se llevaron a cabo en la zona rural de San Miguel a partir de una denuncia por supuesto abigeato, radicada por un ganadero local, que concluyó además con la detención de una persona.

En virtud del expediente, se movilizaron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz en trabajo en conjunto con la Comisaría de San Miguel.

Después la presentación judicial de un vecino por la sustracción de 8 caballos, los efectivos empezaron a trabajar con la recolección de evidencias y en consecuencia obtuvieron una orden judicial.

Realizaron el allanamiento a un campo en el que recuperaron 5 de los animales buscados y, además procedieron a la aprehensión de una persona que guardaría relación directa con el hecho.

Horas más tarde, se sumaron dos nuevas denuncias de otros productores rurales de la misma zona, también por la pérdida sus animales.

A partir de esa circunstancia se intensificaron los rastrillajes con resultados exitosos, que incluyeron recorridas en el paraje Silverio Cué, ya que la Policía encontró otros 7 caballos más, sobre un camino vecinal, a varios kilómetros del lugar donde habían sido sustraídos.

En total, fueron recuperados 12 equinos y quedó detenido el principal sospechoso, que fue puesto a disposición de la justicia.