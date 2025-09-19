Corrientes participará en los Juegos Evita con 330 deportistas

Con recursos propios, Corrientes se presentará en los para los Juegos Nacionales Evita 2025 con 330 deportistas.

El contingente correntino alcanzará el número de 375 personas en total, de los cuáles 330 son deportistas en 33 disciplinas deportivas de las 36 (29 convencionales y 7 adaptadas) programadas por la organización.

En el SUM de la Secretaría de Deportes de la Provincia, se desarrolló este viernes una reunión técnica de cara a los Juegos Nacionales Deportivos Evita 2025 que se realizarán en Mar del Plata, del 29 de septiembre al 4 de octubre.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, el Director General de Educación Física, Alejandro Simoni, y los profesores a cargo de ambas dependencias en lo referido a coordinación y articulación del esquema a seguir en la ciudad de Mar del Plata.

“Hoy más que nunca, nuestro Gobernador, Doctor Gustavo Valdés, ratifica su apoyo al deporte asegurando la participación de Corrientes en los Nacionales 2025. Una fuerte “inversión presupuestaria propia” en transporte, alojamiento, alimentación, indumentarias para dar el presente en esta cita nacional”, resaltó Jorge Terrile.

Cabe recordar que la delegación correntina en “La Feliz”, estará compuesta por aquellos deportistas que lograron clasificar luego de haber participado en cada una de las instancias de los Juegos Correntinos 2025.

En esta edición, los Juegos Deportivos Nacionales Evita contarán con la participación de 8600 jóvenes de todo el país, hasta 17 años de edad, que participarán en 6 grandes sedes y 26 instituciones que acompañarán como desde hace tantos años el desarrollo de la competencia juvenil más federal del país.

Los Juegos se constituyen como un ámbito ideal para la detección de talentos, con vistas a la incorporación de los atletas más destacados del certamen, a las filas del alto rendimiento representativo de nuestro país en competencias internacionales.

Clasificados

A lo largo de todo el año, en Corrientes se realizó una nueva edición de los Juegos Correntinos que sirvió como clasificatorio para los Evita.

En los deportes en conjunto, Capital representará al vóley masculino y femenino.

En futsal femenino, el equipo de la ciudad de Corrientes ganó el provincial y viajará a Mar del Plata, en tanto que entre los varones viajará Mercedes.

El hockey femenino estará representado por Capital y el masculino por Sauce.

Capital también llevará el equipo de seven de rugby. Mientras que Virasoro clasificó en beach handball masculino y Tabay lo hizo entre las mujeres.

El equipo de Loreto ganó el beach voley masulino y el de Capital el de mujeres.

En tanto que en bádminton accedió el conjunto de Tabay.

En el aspecto individual, algunos de los clasificados son:

Tenis: Ana Caino y Agustina Ugartemendia (Esquina), Timoteo Fernández Dos Santos y Lorenzo Ríos Sanabria (Virasoro).

Levantamiento olímpico de pesas: Delfina Cardozo, Ariana Gómez, Gimena Estigarribia, Jazmín Fernández y Katia Pereyra, todas de Capital. Nicolás Sandoval (Goya), Máximo Donini (Goya), Nathaniel Villalba Panunzio (Bella Vista); Aníbal Fernández Aníbal (Mercedes) y Lautaro González Lautaro (Goya).

Boxeo: Máximo Benítez (Capital), Juan Contreras (Goya), Ricardo Martínez (Goya), Da Silva Ferreyra (Virasoro), Laureano Meza (Monte Caseros), Priscila Velázquez (Esquina) y Xiomara Pereyra (Goya).

Tenis de mesa: Juan Ramírez (Capital) Mauro Maidana (Capital), Bautista Mautino (Monte Caseros), Josefina Torres (Capital), Antonella Molinas (Capital) y Marlen Acuña (Santa Ana).

Gimnasia Artística: Umma Amira Welsh, Valentina Rodríguez y Mía Yannel Arnaldi (las tres de Capital).

