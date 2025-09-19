Regatas se adueñó del campeonato de velocidad en Villa Constitución

El Club de Regatas Corrientes se adjudicó la copa por equipos en el Campeonato de Velocidad de Remo que se realizó en Villa Constitución en forma paralela con la Regata Oficial. La competencia estuvo organizada por el Club Náutico Villa Constitución y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL).

Con 15 remeros, Regatas se hizo presente en la ciudad santafesina consiguiendo muy buenos resultados, tanto en la Regata Oficial como en la Regata de Velocidad. En la primera hubo un total de dos oros, cinco platas y dos bronces, mientras que en la segunda se adjudicó siete oros, cinco platas y dos bronces.

El equipo estuvo integrado por Gastón Gómez Enríquez, Alejandro Gómez Enríquez, Irina Zibelman, Florencia Falzetti, Lorenzo López Rivadeneira, Julián Galarza, Juan Cruz Sandoval, Fiorela Méndez, Antonio Méndez y Ángeles Ayala.

Podios

En la Regata Oficial, los primeros puestos legaron con Florencia Falzetti y Juan Sandoval. En el segundo lugar del podio quedaron Antonio Méndez, Ángeles Ayala - Fiorela Méndez, Juan Sandoval – Julián Galarza, Fiorela Méndez y Florencia Falzetti – Gastón Gómez Enríquez.

Mientras que subieron al tercer puesto Gastón Gómez Enríquez e Irina Zibelman – Florencia Falzetti.

En la Regata de Velocidad, los primeros puestos fueron para Lorenzo López Rivadeneira, Florencia Falzetti, Irina Zibelman – Florencia Falzetti, Gastón Gómez Enríquez – Antonio Méndez, Juan Sandoval , Irina Zibelman e Irina Zibelman – Florencia Falzetti.

Además, lograron medallas de plata: Juan Sandoval, Antonio Méndez, Ángeles Ayala - Fiorela Méndez, Juan Sandoval – Julián Galarza y Fiorela Méndez. En tanto que quedaron terceros: Gastón Gómez Enríquez y Ángeles Ayala.