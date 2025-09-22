María Paz Romero, subcampeona argentina

La atleta correntina María Paz Romero consiguió el segundo lugar en el campeonato argentino U20 en 800 metros, desarrollado el fin de semana en Rosario.

El polideportivo Jorge Newbery de la ciudad santafesina fue el escenario para el torneo más importante del año en la categoría, el que se desarrolló con circunstancias climáticas diferentes: el sábado con sol, viento y después lluvia, y el domingo con un clima diáfano sin inclemencias.

La prueba de 800 metros se corrió en dos series, y la clasificación final se determinó por tiempos. De hecho la primera de las pruebas fue la mas rápida, y las tres primeras ocuparon el podio.

Romero (@paazromero), que representa a la Federación Correntina de Atletismo con el apoyo de la Secretaría de Deportes provincial (@deportes.corrientes), llegaba a la prueba en franco ascenso deportivo con nueve meses de entrenamiento sostenido y adecuado, dejando atrás el 2024 de lesiones, contrariedades y desajustes correntinos.

El mediodía del domingo, día de la primavera, se presentó con muy buen tiempo, y Romero estaba en la grilla de la primera serie al estar con el cuarto mejor tiempo de la temporada, 2.14., muy cerca de su mejor marca histórica 2.13.

En la largada de la prueba que consiste en dos vueltas a la pista, rápidamente tomó la punta con la bonaerense Juana Zuberbuhler en disputa cerrada hasta el final. De hecho la primera vuelta, referencial en el ritmo, el paso de ambas atletas fue muy rápido con la incertidumbre de saber si ese ritmo sería sostenido hasta el final, lo que finalmente ocurrió. Incluso en el inicio de la recta final, los últimos 100 metros, María Paz Romero intentó sobrepasar a Zuberbuhler pero la bonaerense pudo aguantar ese embate.

En final cerrado la diferencia fue de 0.85 centésimas: la ganadora 2.11.94, la correntina 2.12.79, que logró de esta manera la mejor marca en su carrera deportiva en los 800 metros.

Incluso quedó a 0.79 centésimas de la marca mínima para clasificar al Campeonato Sudamericano de noviembre en Perú.

La semana que viene Romero competirá en una nueva fecha del Campeonato Metropolitano en el Cenard, y a fines de octubre en la Copa de Clubes de mayores y a la espera de la realización del torneo internacional ABP (pautado para octubre en Encarnación pero sin fecha confirmada), instancias en la que buscará ese tiempo.

De todas formas el objetivo del año se cumplió con la recuperación del nivel de 2023 y el mejor tiempo de su carrera en 800 metros.