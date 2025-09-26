Germán Gómez se sumó al Pamesa Teruel después de su debut mundialista

El correntino Germán Gómez se sumó a la preparación del Pamesa Teruel Voleibol que tendrá doble competencia en la temporada 2025/26.

Después de su participación en el Mundial de Filipinas, el opuesto argentino de 22 años viajó a España para sumarse a su nuevo club para afrontar lo que será su segunda temporada en Europa.

“Comencé el lunes a entrenar junto con todos mis compañeros y me recibieron de la mejor manera. Apenas llevo unos días, pero estoy contento con cómo me han recibido”, afirmó Gómez.

El jugador oriundo de Carolina jugó en la temporada 2023/24 en Montpellier Volley, Francia. Después regresó al país, para consagrarse con Ciudad Vóley y ahora se embarca en un nuevo desafío internacional.

Durante el presente año, Gómez fue convocado para integrar el seleccionado mayor de la Argentina. Fue la revelación durante la Liga de las Naciones y estuvo en el Mundial de Filipinas donde la albiceleste terminó en el noveno lugar.

Después de la eliminación del Mundial, Gómez viajó a Teruel para sumarse a su nuevo equipo donde será dirigido por Fabián Muraco.

“Un jugador que se antoja clave en el esquema atacante del equipo naranja y cuyo rendimiento internacional ha sido observado y elogiado por la entidad turolense”, replicaron los medios de la ciudad española.

“Mi expectativa es simple: quiero jugar y ganar todos los partidos posibles. Creo que tenemos un buen grupo y vamos a trabajar muy duro para llegar lo más alto. Mi objetivo personal es disputar la final de la Superliga y salir campeón, y voy a hacer todo lo posible para lograrlo”, señaló el correntino en una nota que publicó El Diario de Teruel.

Durante la nueva temporada, el Pamesa Teruel Voleibol será parte de la Superliga de España y también tendrá actividad en la Copa CEV europea.

“A nivel personal quiero seguir creciendo y mejorando en muchos aspectos. Aspiro a que esta temporada sea la mejor de mi carrera hasta ahora. Quiero rendir bien, dar todo de mí y también aportar al club en lo que necesite”, afirmó.

“Sinceramente me gustaría ganar todo: Liga, Copa y lo que venga en Europa. Para eso vamos a trabajar muy fuerte. Creo que tenemos equipo para lograrlo y dejar al club en lo más alto”, sentenció.

El Mundial

Gómez disputó su primer Mundial de Mayores con la selección Argentina. En Filipinas fue parte del equipo que condujo Marcelo Méndez y que llegó hasta los octavos de final.

“Fue algo muy lindo, un orgullo enorme. Nos quedó el sabor amargo de la eliminación frente a Italia, que es una potencia, pero hicimos un buen partido y perdimos por detalles. Personalmente quedé con ganas de aportar un poco más, aunque los minutos que tuve los disfruté muchísimo. Fue una experiencia que me hizo crecer y me dejó muy contento”, sostuvo el opuesto que en el la cita mundialista llegó atrás de Pablo Kukartsev.

“Es un honor y un privilegio representar a la Argentina. No hay palabras para describir lo que se siente. Creo que a cualquier jugador le encantaría vestir la camiseta de su país, y para mí en lo personal es lo más lindo que hay. Representar a Argentina es un placer y un orgullo que siempre llevaré conmigo”, concluyó.