Triple crimen: piden la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”

Matías Agustín Ozorio (28), señalado como la mano derecha del jefe narco “Pequeño J”, tiene pedido de captura nacional e internacional como uno de los autores del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes fueron asesinadas en una casa en Florencio Varela en una presunta venganza narco.

La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza y primer fiscal de la causa. A Ozorio le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

En tanto, la Justicia y la Policía continúan trabajando para logar identificar al jefe narco conocido como “Pequeño J”, del cual solo tiene hasta el momento dos posibles nombres: Julio Valverde o Julio Montana.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó este miércoles a TN que sería un joven de nacionalidad peruana de 23 años. Se cree que fue el autor intelectual del triple crimen para “dar un mensaje” a las líneas medias de la organización narcocriminal.



Para la investigación, que pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela donde asesinaron a Lara, Brenda y Morena.

Junto con los otros detenidos en la causa, Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18),