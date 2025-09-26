Un experto correntino radicado en Japón disertó en la Unne sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la educación

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) organizó la conferencia “La Inteligencia Artificial y su utilización en la educación”, a cargo del educador e investigador Guillermo Ramírez Cáceres. El especialista, oriundo de Curuzú Cuatiá y radicado en Japón hace más de 25 años, compartió su conocimiento con más de ochenta asistentes en un encuentro desarrollado en formato híbrido.

Ramírez Cáceres, experto en informática y educación de la Universidad de Soka, destacó que la IA se utiliza en toda la vida cotidiana, desde la salud y el trabajo hasta el entretenimiento y los asistentes virtuales.

La IA como herramienta para docentes y estudiantes

El disertante se enfocó en el uso de la IA para personalizar la experiencia educativa. "Lo más importante es la asistencia personalizada, y en segundo lugar la analítica del aprendizaje", explicó Ramírez Cáceres, quien indicó que estas herramientas pueden ayudar a los docentes a adaptar el contenido al ritmo de los alumnos y a analizar sus datos de exámenes para identificar dificultades.

Además, el especialista demostró dos herramientas de IA ampliamente utilizadas en entornos educativos. Por un lado, Microsoft Teams, que se integra con la familia de Office y permite gestionar clases virtuales, comunicarse con tutores y llevar registros.

Por otro lado, Magic School, un asistente diseñado principalmente para docentes, que ofrece más de 200 tareas automatizadas, como la generación de planes de clases y actividades, permitiendo un gran ahorro de tiempo.

Comparación con el sistema educativo de Japón

En la parte final del encuentro, el educador compartió su experiencia en el sistema educativo de Japón y lo comparó con la realidad local. Ramírez Cáceres señaló que, en algunos aspectos, no hay una brecha educativa y tecnológica tan amplia como se podría pensar entre los países más avanzados y la realidad de Corrientes.

El cierre de la conferencia se dio con un "rico intercambio" con los asistentes, que le plantearon sus dudas e inquietudes.