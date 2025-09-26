Corrientes: se entregó el hombre acusado de apuñalar y matar a su hermano en una pelea en las Mil Viviendas

El hombre acusado de apuñalar y matar a su hermano en el barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes se entregó a la Justicia este viernes por la tarde. El presunto homicida, identificado como Andrés Exequiel O.P, se encontraba prófugo desde el pasado miércoles, día en el que se produjo la fatal riña.

El hecho de sangre tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Calingasta y Paysandú. Según los informes, el acusado pactó su entrega tras la intervención de su madre y de otro de sus hermanos, lo que facilitó su presentación ante las autoridades.

Tras entregarse, O.P. fue trasladado a la Unidad de Delitos Complejos para los trámites de rigor. Luego de ser examinado por un médico de la policía, fue alojado en la Comisaría 24° de la ciudad, donde quedó a disposición de la Justicia.