Voley U14

Central Estrada de Bella Vista ganó un certamen provincial

Del certamen tomaron parte 10 equipos. La Copa de Plata quedó en poder de Olímpico de Ituzaingó.

Por El Litoral

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 17:58

El Club San Martín de Corrientes organizó su primer torneo provincial de voley de la categoría sub 14 femenino que contó con la participación de 10 equipos.
El objetivo del certamen fue sumar competencia de nivel para esta categoría de cara a futuros torneos federados.
Además de la entidad anfitriona, se sumaron a la iniciativa Central Estrada de Bella Vista, Lilu Voley de Saladas, Olimpo Voley de Ituzaingó, Centro de Educación Física Nº 8 de San Miguel, Córdoba y Fundación de Corrientes (2 equipo).
San Martín presentó 3 equipos para que sus 35 jugadoras puedan tener actividad a lo largo del torneo.
Central Estrada se quedó con la Copa de Oro, mientras que Lilu Voley logró el segundo puesto y Córdoba subió al tercer escalón del podio.
La Copa de Plata fue para Olímpico Voley. Mientras que San Martín A y San Martín B completaron el podio.

