Bajo la lluvia, María Paz Romero hizo podio en el Cenard

La atleta correntina María Paz Romero terminó en el segundo lugar en 800 metros en el torneo “Jeremías Cuomo”, certamen del calendario de la Federación Atlética Metropolitana (FAM) de la categoría mayores, realizado este sábado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

La lluvia fue la constante de la jornada, y la prueba de 800 metros se corrió en condiciones adversas para conseguir buenos tiempos.

La figura del certamen fue la representante del Racing Club de Avellaneda, Karen Rocca, quien se llevó el primer lugar con un registro de 2.11.52 minutos, y Romero cronometró 2.14.

La pista del Cenard fue el escenario para una prueba más del extenso calendario metropolitano, en el que la correntina representa al club Quirón.

Romero (@paazromero), que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la provincia (@deportes.corrientes) llegó a la prueba luego del podio alcanzado en Rosario en el argentino de su categoría (U20), y en sostenido ascenso deportivo con nueve meses de entrenamiento adecuado y continuo.

En la previa de la carrera, el objetivo de María Paz era la de mantener el ritmo y tiempo de la carrera santafesina de 2.12.79, que consiguió en condiciones climáticas óptimas. Ese tiempo fue el mejor de su carrera deportiva (Personal Best en el lenguaje del atletismo).La competencia porteña tuvo una particularidad: la ganadora Karen Rocca fue acompañada durante la mitad de la competencia por una atleta liebre, modalidad que permite tener un ritmo de carrera superior a lo habitual.Esa práctica llevó a que Rocca marcara una diferencia en la primera vuelta de las dos de los 800 metros, y que determinó el triunfo final. En tanto María Paz Romero mantuvo a lo largo de toda la competencia el segundo lugar, en actuación destacable teniendo en cuenta que competía con corredoras de dos categorías superiores en edad.El próximo compromiso será a fines de octubre en la Copa de Clubes de mayores y a la espera de la realización del torneo internacional ABP (pautado para octubre en Encarnación pero sin fecha confirmada), instancias en la que buscará el tiempo que le permita clasificar al campeonato sudamericano de noviembre en Perú de 2.12.De todas formas el objetivo del año se cumplió con la recuperación del nivel de 2023 y el mejor tiempo de su carrera en 800 metros.