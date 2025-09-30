¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Elecciones abigeato
Gustavo Valdés Elecciones abigeato
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
DELITO OCURRIO EN SAN COSME

Secuestraron un automóvil con cosas buscadas por robo en Corrientes

Luego de localizar el rodado la Justicia ordenó su requisa
 

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 16:26

La Policía secuestró un automóvil Ford Fiesta que al parecer está vinculado a un ilícito perpetrado en la zona de Ruta Provincial N°9 y N°5, y en cuyo interior se hallaron objetos que podrían estar relacionados con el hecho investigado.


El procedimiento se realizó tras diversas investigaciones desplegadas por la División Investigaciones de la Unidad Regional I, y la Unidad Especial Anti Arrebato, que secuestró el rodado para posteriormente avanzar con los registros del mismo dispuestos desde la Fiscalía en turno.

Se sumaron a la tarea policías de la Unidad Regional I, San Luis del Palmar y Comisaría de Distrito San Cosme.


Durante la requisa, se hallaron objetos como porta lámpara, pala, reglas de albañil y cinta aisladora. El automóvil y los objetos hallados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladados a la unidad correspondiente para proseguir con los trámites del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD