Secuestraron un automóvil con cosas buscadas por robo en Corrientes

La Policía secuestró un automóvil Ford Fiesta que al parecer está vinculado a un ilícito perpetrado en la zona de Ruta Provincial N°9 y N°5, y en cuyo interior se hallaron objetos que podrían estar relacionados con el hecho investigado.



El procedimiento se realizó tras diversas investigaciones desplegadas por la División Investigaciones de la Unidad Regional I, y la Unidad Especial Anti Arrebato, que secuestró el rodado para posteriormente avanzar con los registros del mismo dispuestos desde la Fiscalía en turno.

Se sumaron a la tarea policías de la Unidad Regional I, San Luis del Palmar y Comisaría de Distrito San Cosme.