Regatas disputará en Asunción la primera fase de la Liga Sudamericana

La Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB) 2025 contará con la participación de 16 equipos que representarán a 8 países y se pondrá en marcha el 3 de octubre.

Regatas Corrientes formará parte del Grupo B y por lo tanto recién verá acción del 27 al 29 de octubre y la sede designada fue Asunción de Paraguay.

En el Polideportivo León Condou de la capital paraguaya, Regatas Corrientes afrontará la fase inicial de la competencia internacional y los rivales serán el local Deportivo San José, Pinheiros (Brasil) y CDC Leones (Chile).

Los dos primeros del grupo avanzarán a uno de los cuadrangulares semifinales y de allí saldrán dos equipos para el Final Four que se jugará en sede única.

Esta será la edición número 28 de la LSB. El campeón de 2024 fue el club Nacional de Uruguay que venció en la definición a San Lorenzo.

Regatas tiene dos títulos en la competencia. Se consagró en 2008 venciendo en la final a Flamengo y en la 2012 cuando se adjudicó el Final Four donde tomaron parte Flamengo, Uniceub y Peñarol de Mar del Plata.

La última participación Fantasma fue en la LSB 2022, cuando se despidió en la primera fase.

El plantel de Regatas Corrientes, bajó la conducción del DT Juan Pablo Varas, transita su segunda semana de pretemporada a la espera que se incorporen los internos Tayavek Gallizi y el dominicano Luis Santos.

Antes de la competencia internacional, Regatas Corrientes será parte de la Liga Nacional de Básquetbol que tiene previsto su inicio el 24 de septiembre.

Los grupos

La Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 dará inicio el 3 de octubre cuando se juegue el Grupo A en Pilar, Paraguay. Allí, Olimpia Kings será anfitrión, y también estarán Jorge Guzman Regalado (Ecuador), Oberá Tenis Club y Baurú (Brasil).

El Grupo B se jugará del 9 al 11 de octubre en Sucre, Bolivia, con Universitario de Sucre, Ferro Carril Oeste, Vasco da Gama (Brasil) y Motilones del Norte (Colombia).

El Grupo C tendrá sede en San Pablo, donde será local Corinthians, y además estarán Quimsa, ABC Camp Importadora Alvarado (Ecuador) y Defensor Sporting (Uruguay).