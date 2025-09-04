Amad y Sportiva abren la tercera fecha del Pre Federal

Luego de una semana de pausa por las elección en la provincia de Corrientes, este viernes retomará la actividad del Pre Federal de básquetbol de primera división.

La tercera fecha, segunda de grupo, se pondrá en marcha este viernes en Goya con el cotejo que sostendrán Amad (foto) y Sportiva Esquinense.

El cotejo dará inicio a las 21.45, el equipo local defenderá su invicto y la primera ubicación del Grupo B que la comparte con San Lorenzo de Monte Caseros.

Para la jornada sabatina, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (Fbpc) diagramó tres encuentros.

Desde las 21.00, San Lorenzo será local de Hércules en otro cotejo de la Zona B del certamen que reúne a 12 equipos.

Mientras que el único puntero e invicto de la Zona A, Pingüinos recibirá a Córdoba en un duelo entre equipos capitalinos. El cotejo dará inicio a las 21.30 en el estadio Marcelino Cora Ojeda.

En tanto que en Santa Lucía, por el mismo grupo y a partir de las 21,30, Español recibirá a El Tala. Los dos equipos buscarán su primera victoria en la temporada.

La fecha se completará el domingo 7 con dos encuentros.

En Curuzú Cuatiá, desde las 20,00, el local San Martín intentará sumar su primera victoria cuando reciba a Unión de Goya.

También desde las 20, Alvear recibirá en su estadio del barrio Aldana a Atlético Saladas.

Cumplidas dos fechas, las posiciones están de esta forma:

Grupo A: Pingüinos 4 puntos, Unión de Goya y Córdoba 3, San Martín de Curuzú Cuatiá, El Tala y Español de Santa Lucía 2.

Grupo B: San Lorenzo de Monte Caseros y Amad de Goya 4 puntos, Atlético Saladas, Hércules, Sportiva Esquinense y Alvear 3.

Programa

Viernes 5. 21.45 hs. Amad vs. Sportiva Esquinense.

Sábado 6. 21.00 hs. San Lorenzo vs. Hércules, 21.30 hs. Pingüinos vs. Córdoba y 21.30 hs. Español vs. El Tala.

Domingo 7. 20.00 hs. San Martín vs. Unión y 20.00 Alvear vs. Atlético Saladas.

