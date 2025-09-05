Se dio a conocer el line up del Cosquín Rock 2026

Con una grilla impactante Cosquín Rock 2026 se prepara para ofrecer una nueva edición del icónico festival que vuelve a desplegar su inconfundible mística en las sierras cordobesas con más de 100 artistas nacionales e internacionales, nuevas propuestas escénicas y una experiencia musical que cruza géneros, generaciones y fronteras.

Durante dos jornadas intensas, el predio vibrará al ritmo del rock, pero también del indie, trap, blues, punk, electrónica, folk y pop. Cosquín Rock reafirma así su lugar como uno de los encuentros culturales más relevantes de Latinoamérica.

Para esta nueva edición, el Cosquín Rock decidió extender un amplio abanico de géneros musicales. El line up del 2026 es uno de los más variados con artistas de rock pero también mucha música urbana, blues, metal, punk, indie y hasta electrónica que darán vida a esta programación imperdible.

Apostando siempre al cruce de generaciones, estilos y raíces musicales, Cosquín Rock 2026reafirma su lugar de usina cultural y recibirá a grandes músicos que continúan transformado la escena global con su arte, borrando fronteras y enlazando sonidos.

Estrellas internacionales en las sierras

Entre los artistas internacionales ya confirmados destacan nombres como Franz Ferdinand, una de las bandas más influyentes del indie rock global; The Chemical Brothers (DJ Set), pioneros del big beat con seis premios Grammy en su haber; y Devendra Banhart, figura clave del folk experimental.

También llegarán a Córdoba el dúo suizo-latinoamericano Hermanos Gutiérrez, con su propuesta instrumental de folk y country, y desde Colombia, el fenómeno pop-folk Morat, que suma millones de oyentes en plataformas digitales.

El regreso de leyendas nacionales

La edición número 26 también será el escenario del regreso de leyendas argentinas como Fito Páez, que volverá a Cosquín tras su inolvidable show en 2023, y bandas como Divididos, Babasónicos, Ciro y los Persas, La Vela Puerca, Las Pelotas y Las Pastillas del Abuelo.

Además, se suman propuestas que atraviesan distintas generaciones como Dillom, Airbag (luego de agotar tres estadios River), Marilina Bertoldi, Lali con su versión más rockera, Cruzando el Charco, Turf, Los Caligaris y el regreso de Viejas Locas, en un show que promete emocionar a sus fanáticos.

FUENTE: minutouno.com