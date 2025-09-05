Mauro Icardi reapareció con un mensaje para Wanda Nara y los medios

Justo cuando parecía que se tranquilizaban las aguas tanto en el Río de la Plata como en el Bósforo, Mauro Icardi volvió a la carga con un posteo en el que arremetió no sólo contra Wanda Nara sino también contra los medios que pasaron a otro tema después de cubrir con lujo de detalles los pormenores de su separación y de su actual relación con la China Suárez.

"Che, ¿me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó? ¿El informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿El ejército de trolls los tomó por sorpresa?", cuestionó este jueves en Instagram el futbolista del Galatasaray de Turquía.

"Qué casualidad que ciertos 'periodistas' (si así podemos llamarlos) hicieron silencio absoluto. ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada, o como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene?", señaló.

En las últimas horas Mauro Icardi apareció como tendencia en X, otrora Twitter, más que nada por compartir videos de la China Suárez bailando en la casa que comparten en Turquía, pero además por el extenso mensaje de Instagram en el que el futbolista se puso el sombrero de profesor.

"Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre", planteó.

"Como dije desde un primer momento, se van cayendo las caretas. Los que criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada, ¿ahora están mudos?", señaló el futbolista, antes de agregar: "Porque, si mal no recuerdo, son los mismos que me quisieron 'hundir' mediáticamente con barbaridades que repetían de su 'informante', pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato".

"Siempre cumplí y cumplo con la justicia, con lo correcto, con la verdad y, sobre todas las cosas, soy auténtico. A las pruebas me remito, y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año, cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras", disparó Icardi.

