Ricky Sarkany, en la mira de la Justicia: fue denunciado por amenazas e intimidación

Ricky Sarkany fue denunciado formalmente por un conductor que lo acusa de haberlo amenazado e intimidado después de un choque en la autopista Panamericana. El episodio ocurrió la semana pasada a la altura del kilómetro 18, cuando el vehículo del diseñador de zapatos recibió un leve impacto por parte de otro auto que circulaba detrás.

Aunque a simple vista parecía un siniestro menor de tránsito, la situación terminó en una denuncia judicial. Quien presentó la acusación fue el conductor del auto que protagonizó el choque, identificado como Santiago Giménez, que asegura haber vivido momentos de extrema tensión con el empresario.

En diálogo con el programa Desayuno Americano, Giménez relató su versión de los hechos y explicó que todo comenzó con una maniobra desafortunada en medio de un tránsito cargado: "Estaba yendo a ver a mi hija que está internada, tiene 45 días, la Panamericana estaba colapsada y en un momento se despeja y los autos avanzan, de pronto el auto de adelante frenó, pero yo no llegué a hacer lo mismo y lo choqué de costado", sostuvo.

Según su testimonio, lo que vino después fue mucho más grave que el propio accidente. Giménez aseguró que Sarkany reaccionó con violencia: "Él baja muy violentamente, me golpea el vidrio, me empieza a insultar, me empieza a decir de todo y después me empezó a grabar con su celular". La situación, lejos de calmarse, se tornó más agresiva: "Golpea la puerta, me dice que baje, insultándome, me forcejea la puerta queriéndole abrir, lo logra y yo después la vuelvo a cerrar".

Ante el clima hostil, el denunciante contó que recurrió a su padre por teléfono para pedir ayuda y que, en un intento por evitar una escalada, decidió descender del auto y dialogar con el empresario: "Procedo a bajar, le digo 'calmate, vamos a hablar bien, tengo todo en regla, te paso mi seguro, te voy a cubrir, no hay ningún tipo de problema, estoy yendo a ver a mi hija que está internada, no quiero problemas'".

Sin embargo, la tensión no se disipó. Giménez relató que recibió amenazas directas: "Si quiero te mato acá nomás, te tiro acá nomás, me dijo 'no sabes con quién te metiste'". El denunciante señaló que también fue tratado de "asesino" por parte de Sarkany, lo que agravó aún más la situación.

Como si fuera poco, el conductor acusó al empresario de haberse retirado con documentación que no le pertenecía: "Le muestro mi documento, le paso mi cédula, mi seguro, mi registro, procedo a sacarle una foto, y después agarra del capó de mi auto mi cédula verde, se sube a su camioneta y se va".

