Mburucuyá: detuvieron a un hombre y secuestraron dos celulares y una computadora

La Policía de Corrientes informó que en localidad correntina de Mburucuyá se detuvo a un hombre este jueves tras realizarse una órden de allanamiento en un domicilio.

Durante el operativo, que se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el Barrio Aviación del municipio, se secuestraron dos celulares (marcas Samsung y Motorola) y una computadora.

El detenido de 31 años de edad, junto con los objetos secuestrados, fue trasladado a la unidad fiscal interviniente, donde quedará a disposición de la justicia para avanzar con la causa y los trámites correspondientes.