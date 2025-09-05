Emilio Nicolás: “La gente votó esperanza y continuidad de una gestión que cumplió”

El nuevo jefe comunal de Ituzaingó, Emilio Nicolás, dialogó con Hoja de Ruta tras el contundente triunfo electoral de Vamos Corrientes, que se impuso con más del 68% de los votos en la localidad.

“Creo que la gente votó continuidad, esperanza y una gestión que hizo mucho. Lo que prometimos en 2021 lo cumplimos, y esa confianza se plasmó en las urnas”, señaló Nicolás, quien destacó que más de 10.000 ituzaingueños acompañaron con su voto. Para el nuevo período, anticipó que replicarán esas mejoras desde Roca a Ferrer y en barrios alejados, con el objetivo de completar la traza vial de Ituzaingó.

Nicolás subrayó la importancia del parque industrial y la maquinización del puerto:"Son obras históricas que van a generar empleo genuino y un movimiento económico que posicionará a Ituzaingó y a la región en un lugar increíble”.

El crecimiento urbano, explicó, se proyecta hacia el este y el sur, dado que hacia el oeste la ciudad ya no tiene lugar. Uno de los desafíos es la modernización de la ordenanza constructiva de 1982, que limita la propiedad horizontal y el desarrollo en la costa.

“Tenemos interesados en proyectos turísticos, desde cadenas hoteleras hasta glampings. Pero el Estado debe dar condiciones claras y ordenar el desarrollo inmobiliario, incluidos barrios cerrados y loteos”, indicó.

Mirá la nota completa