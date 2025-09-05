Humberto Krujoski quedó noveno en los ensayos del Turismo Carretera 2000

Brian Quevedo, con el Honda Civic, lideró el segundo entrenamiento que el Turismo Carretera 2000 llevó adelante en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires. En tanto que el correntino Humberto Krujoski, a bordo de un Renault Fluence, finalizó en el puesto nueve.

Con un tiempo de 1m19s026 y un total de 8 vueltas realizadas al circuito N°8 del “Coliseo” porteño, Quevedo se colocó al frente de la tanda para ser la referencia en el cierre de la actividad.

Josito Di Palma, con el Citroen del Aimar Motorsports, fue su escolta a 0s314 de diferencia con respecto a lo hecho por el piloto del Honda. Por su parte, Agustín Canapino, líder del campeonato, fue 3° a 0s500 del puntero con el Renault Fluence.

Valentín Yankelevich, Facundo Ardusso, Kevin Felippo, Bernardo Llaver, Franco Riva, Krujoski, con un auto del equipo AXION energy Sport, y Camilo Trappa completaron a los primeros diez clasificados de la segunda tanda de ensayos.

Este sábado continuará la actividad en el circuito porteño con el 3° entrenamiento a las 9:15, mientras que a las 12:15 se disputará la Clasificación y a las 17:05 se pondrá en marcha la Carrera 1 (10 vueltas o 15 minutos).

Los correntinos, lejos

La séptima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana clasificó este viernes en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

El entrerriano Agustín Fulini, con el auto del MAF Racing, fue el más rápido en el trazado Nº 8 logrando así su segunda pole position de la temporada.

La tanda se disputó en el atardecer porteño y fue sumamente ajustada: 15 autos quedaron encerrados en un segundo, sin embargo los correntinos Benjamín Traverso e Iván Vilas quedaron relegados.

El esquinsense Traverso finalizó en el puesto 23 y el goyano Vilas quedó 28 sobre un parque de 36 autos presentes.

La actividad continuará este sábado con la primera de las tres series desde las 13.30, mientras que la primera final del fin de semana se largará a las 17.30.