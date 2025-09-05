Caputo confirmó reformas

En la recta final hacia las elecciones, el ministro de Economía Luis Caputo utilizó sus redes sociales para ratificar la hoja de ruta del Gobierno. "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país", publicó en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un video.

El material audiovisual, compartido originalmente por otro usuario y luego citado por el funcionario, lo muestra afirmando: “Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer”.

Caputo eligió reforzar su postura en un contexto en el que las tensiones políticas y la incertidumbre electoral se trasladan a los mercados. Su intervención en redes apunta a despejar dudas sobre el rumbo del programa económico y remarcar que las reformas estructurales continúan en la agenda.

El mensaje de Caputo coincide con lo expresado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien ratificó bandas cambiarias acordadas con el FMI y descartó una devaluación.