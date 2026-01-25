Boca le ganó a Riestra en La Bombonera

Por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca se impuso ante Deportivo Riestra por 1-0 en La Bombonera y sonrió en el debut.

Luego de un primer tiempo donde Ignacio Arce fue figura y el palo tuvo su participación, en medio de un segundo tiempo en el que pasaba poco, un tiro libre de Leandro Paredes fue cabeceado por Lautaro Di Lollo, que le dio los tres puntos al Xeneize.

Gran parte del partido se desarrolló con un ritmo considerablemente lento. El Xeneize monopolizó la posesión de la pelota ante un cuadro visitante que se plantó en su propio terreno y cortó todos sus circuitos de juego. En este contexto, Boca mostró pocas cartas para generar asociaciones de pases y tuvo grandes complicaciones para generar situaciones de peligro.

El mejor lapso del equipo de Claudio Úbeda transcurrió durante un puñado de minutos en la primera etapa, donde el arquero Ignacio Arce se lució con dos buenas atajadas sobre Tomás Belmonte y Di Lollo. En dicho momento, Lautaro Blanco estrelló un tiro en el palo.

El arma más importante del elenco de la Ribera fue la pelota parada y, desde esta misma vía, logró abrir el marcador. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde la esquina y Lautaro Di Lollo se impuso de cabeza en el área de Riestra para estampar el 1-0.

La agenda de Boca Juniors indica que volverá a tener actividad el próximo miércoles 28 de enero: visitará a Estudiantes de La Plata a partir de las 22:15. El fin de semana siguiente será local en La Bombonera por la tercera jornada del Torneo Apertura para recibir a Newell’s. Por su parte, Riestra chocará contra Defensa y Justicia el jueves 29 de enero desde las 17:00.