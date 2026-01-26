Colón anunció el regreso del DT Horacio Brun

La preparación del equipo de primera división del Club Deportivo Colón será el lunes 2 de febrero con una novedad: el regreso de Horacio Brun a la conducción técnica.

Los trabajos de pretemporada con jugadores de primera del club y todos los que se quieran sumar serán en sus instalaciones ubicadas en la calle Catamarca 530, de lunes a viernes de 21 a 23 hs.

Brun regresa a la entidad después de su paso por la Liga Federal donde dirigió a San Martín de Curuzú Cuatiá, mientras que Mario Fornies, quien dirigió a Colón en el 2024, será su asistente. La preparación física estará a cargo de Ignacio Sena.

“Trabajaremos para conformar el mejor equipo para afrontar las competencias y ser protagonistas en cada una, combinando experiencia y juventud con jugadores comprometidos con el proyecto del club”, destacó el entrenador Horacio Brun.

En el 2024, Colón alcanzó la semifinal del Torneo Oficial donde perdió la serie frente a Pingüinos.

