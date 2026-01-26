Midón se presenta en el Challenger de Concepción

El tenista correntino Lautaro Midón comenzará a transitar este martes su tercer torneo de la temporada. Jugará el Challenger de Concepción, Chile, un certamen de categoría 100, que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del club Español de Chiguayante.

Midón (21 años) debutará este martes en la cancha central, no antes de las 14 hs., frente al local Nicolás Villalón (21) que recibió una invitación especial para ingresar al cuadro principal del torneo en su país.

Será el primer duelo dentro del circuito profesional entre el correntino ubicado en el puesto 323 del ránking de la ATP y el chileno que está 992.

El ganador de este cotejo se medirá en la segunda roda con el vencedor del encuentro que disputarán el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (297) y el argentino Alex Barrena (190).

El 2026, Midón lo abrió en el Challenger de Buenos Aires donde llegó hasta los cuartos de final.

Mientras que la pasada semana, cayó en primera ronda del Challenger de Itajai, Brasil.

