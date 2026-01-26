La Liga Federal con un equipo confirmado, una baja y dos dudas en Corrientes

La Liga Federal 2026 prorrogó la fecha para la inscripción de participantes. En Corrientes dos clubes tomaron posición y dos analizan si jugarán en el tercer escalón del básquetbol profesional en el país.

La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) prorrogó la fecha para la presentación de avales ($4.000.000) y las inscripciones que tenían como fecha límite el pasado 23 de enero.

Corrientes tiene cuatro clubes con derechos deportivos para sumarse a la Liga Federal. San Lorenzo de Monte Caseros, campeón del Pre Federal, es el único que confirmó su participación. Por su parte, Atlético Saladas decidió no ser parte del certamen por cuestiones económicas.

En tanto que los dos conjuntos capitalinos: Córdoba y Pingüinos esperan poder cerrar el presupuesto, esperan una respuesta de las autoridades provinciales, para definir si jugarán la Liga Federal.

La presidenta de Atlético Saladas, Natalia Yaya, fue la encargada de informar a El Litoral la determinación que tomó su institución.

Por su parte, el titular de Pingüinos, Andrés Abellán contó a El Litoral que la prioridad pasa por tener a todas las categorías participando del Pre Federal y mejorar la infraestructura del club, sin embargo siguen en la búsqueda del del dinero que garantice jugar la Liga Federal sin comprometer a la entidad. El planteo de Córdoba es similar.

El nuevo límite para las inscripciones no fue informado oficialmente por la CAB sin embargo, desde los clubes dijeron sería a fines de esta semana.

Los representantes de Corrientes quedaron determinados en el Pre Federal. Los cuatro participantes de la fase final consiguieron el pasaje. Desde la CAB afirmaron que hasta principios de la pasada semana ya habían 80 equipos confirmados para jugar la Liga Federal.

Respecto a la conformación de zonas, que se definirá en función de los equipos inscriptos y priorizando criterios de regionalización y optimización de kilómetros recorridos, el Director de Competencias, Sergio Guerrero, explicó: “La distribución de plazas a las distintas Federaciones y Regiones Deportivas permite conformar zonas de juego que hacen más viable la participación de los clubes, reduciendo significativamente los traslados, al menos en las primeras instancias del torneo”.